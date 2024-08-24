Meteorolojiden uyarı: Sıcak hava gidiyor, yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Uzun süredir etkili olan kavurucu sıcakların, yerini serin ve yağışlı hava koşullarına bırakacağı belirtildi.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

Buna göre ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevresinde, İç Anadolu (Eskişehir hariç) ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Bugün beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevreleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından 4 ile ise sarı uyarı verildi. Uyarı verilen iller arasında, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin yer aldı.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışlı havanın etkisini göstermesi ile birlikte kavurucu sıcaklarda hissedilir derecede azalma olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevreleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bugün rüzgarın Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.