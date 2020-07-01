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    Metin İyidil'in beraat kararını Yargıtay bozdu

    Metin İyidil'in beraat kararını Yargıtay bozdu

    FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. İyidil, 20 yıl hapis cezası ile yargılanacak.
    • AA
    • 01.07.2020 - 15:29
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    Metin İyidil'in beraat kararını Yargıtay bozdu #1

    Eski Korgeneral Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, 14 Ocak'ta İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.

    TEKRAR TUTUKLANMIŞTI

    Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, 21. Ceza Dairesince incelenmiş ve İyidil hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil, 16 Ocak'ta tekrar tutuklanmıştı.

    BERAAT KARARI BOZULDU

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı İyidil hakkındaki  beraat kararını bozdu.

    20 YIL İSTEMİYLE YARGILANACAK

    İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni sayıldı.

    İyidil, darbeye teşebbüse yardımdan 20 yılla yargılanacak.

    Metin İyidil'in beraat kararını Yargıtay bozdu #2

    YANIKOĞLU'NUN CEZASI ONANDI

    Diğer yandan Yargıtay eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu hakkında kararını da açıkladı.

    16. Ceza Dairesi Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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