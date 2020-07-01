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- Metin İyidil'in beraat kararını Yargıtay bozdu
Metin İyidil'in beraat kararını Yargıtay bozdu
- AA
- 01.07.2020 - 15:29
Eski Korgeneral Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, 14 Ocak'ta İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.
TEKRAR TUTUKLANMIŞTI
Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, 21. Ceza Dairesince incelenmiş ve İyidil hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil, 16 Ocak'ta tekrar tutuklanmıştı.
BERAAT KARARI BOZULDU
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.
20 YIL İSTEMİYLE YARGILANACAK
İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni sayıldı.
İyidil, darbeye teşebbüse yardımdan 20 yılla yargılanacak.
YANIKOĞLU'NUN CEZASI ONANDI
Diğer yandan Yargıtay eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu hakkında kararını da açıkladı.
16. Ceza Dairesi Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.