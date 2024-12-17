Metro İstanbul duyurdu: Taksim-Kabataş füniküler hattı seferlerinde son durum
AA

Taksim-Kabataş füniküler hattında yaşanan teknik arıza vatandaşlara zorlu anlar yaşattı...

Vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşarken Metro İstanbul'dan beklenen haber geldi.

SEFERLER YERNİDEN BAŞLADI

Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden Taksim-Kabataş füniküler hattı seferlerindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan paylaşımda, teknik arıza dolayısıyla ara verilen F1 Taksim-Kabataş füniküler hattındaki seferlere yeniden başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Öznur Kaya
Editor