Metro İstanbul duyurdu: Taksim-Kabataş füniküler hattı seferlerinde son durum

AA
Taksim-Kabataş füniküler hattında yaşanan teknik arıza vatandaşlara zorlu anlar yaşattı...
Vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşarken Metro İstanbul'dan beklenen haber geldi.
SEFERLER YERNİDEN BAŞLADI
Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden Taksim-Kabataş füniküler hattı seferlerindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Yapılan paylaşımda, teknik arıza dolayısıyla ara verilen F1 Taksim-Kabataş füniküler hattındaki seferlere yeniden başlandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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