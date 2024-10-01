Mevsimin ilk karı yağdı! Hava sıcaklıkları aniden düşerken Bolu'nun yüksek kesimlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde mevsimin ilk karı yağdı.

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İHA

Yurt genelinde hava sıcaklıkları aniden düşüş gösterirken Bolu'da mevsimin ilk karı yağdı.

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Bolu'da yeşil alanların bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yağan mevsimin ilk kar yağışı, doğasever Gökhan Bilen tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)