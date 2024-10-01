İHA
Yurt genelinde hava sıcaklıkları aniden düşüş gösterirken Bolu'da mevsimin ilk karı yağdı.
İSTANBUL'UN YANI BAŞINDA YILIN İLK KARI YAĞDI
Bolu'da yeşil alanların bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yağan mevsimin ilk kar yağışı, doğasever Gökhan Bilen tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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