MGM açıkladı: Hava sıcaklıklarının yarından itibaren artması bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini duyurdu.

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Haber Merkezi

Yaz aylarının gelmesiyle hissedilen kavurucu sıcaklıklar, vatandaşları olumsuz etkiledi.

Son günlerde yerini yağışlar ve serin havalara bırakan sıcaklıkların, yarından itibaren tekrar kendini göstermesi bekleniyor.

SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahminleri raporunu yayınladı.

Yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanağın etkisinde olması bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde yeniden artarak mevsim normalleri üzerine çıkması tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ RÜZGAR ÖNGÖRÜLÜYOR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi öngörülüyor.