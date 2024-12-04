MGM'den 10 ile kar yağışı uyarısı: İstanbul ve Ankara'da ise sağanak alarmı verildi

Haber Merkezi

Meteoroloji tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

Tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara ve İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde sağanak bekleniyor.

FIRTINA ALARMI

MGM'nin Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz için yaptığı fırtına uyarısı ise şu şekilde:

Doğu Akdeniz’de (Hatay'ın güneyi) rüzgarın, yarın

(Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8

kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.



Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi

beklenmektedir.



Batı Akdeniz’in doğusunda(Antalya-Anamur) rüzgarın,

yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8

kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.



Fırtınanın, Çarşamba (04.12.2024) günü gece saatlerinde etkisini

kaybetmesi beklenmektedir.

10 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji ayrıca, çarşamba günü 10 ilde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Kar yağışı beklenen iller şu şekilde: Kastamonu, Çankırı, Çorum, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Malatya.

ANTALYA İÇİN TURUNCU ALARM

MGM'nin raporunda, Antalya için turuncu kodlu uyarı verildi.

Kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.