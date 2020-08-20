Miçotakis'ten Türkiye'ye konuşalım çağrısı

Miçotakis, Amerikan CNN kanalında Türkiye ile ikili ilişkilere ve Doğu Akdeniz’deki duruma değindi. Miçotakis buradaki açıklamalarında Türkiye ile konuşmak istediğini söyledi.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin bölgedeki adımları, sonuç veriyor.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya ülkelerinden Türkiye'ye art arda kınamalar gelirken, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği'nden medet bekliyor.

Son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın için müjdemiz var söyleminin doğalgazın bulunduğu şekilde yorumlanması Yunanistan'ı da hareketlendirdi.

MİÇO'DAN GERİ ADIM

Türkiye'ye karşı tehditkar açıklamalarda bulunan Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis geri adım attı ve Türkiye'ye karşı iki uygar komşu gibi diyalog başlatma çağrısında bulundu.

CNN kanalının sunucusu Christiane Amanpour röportajında, Türkiye ile ikili ilişkilere ve Doğu Akdeniz'deki duruma değinen Miçotakis açıklamalarında şu ifadeleri kullandı.

"İKİ UYGAR KOMŞU GİBİ KONUŞMALIYIZ"

"Türkiye ile tek bir görüş ayrılığı var, deniz bölgelerinin belirlenmesi ve biz, iki uygar komşu gibi oturup bunu konuşmamız gerektiğini söyledik. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz"

"GERİLİM ARAMIYORUZ"

"Egemen haklarımızı savunmaya devam edeceğiz, ama bir gerilim aramıyoruz ve Türkiye'ye mesajımız basit: meydan okumaya son verin ve gelin uygarca konuşalım"