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    Milli Dayanışma Kampanyası'na dana bağışladı

    Edirne'de yaşayan 81 yaşındaki çiftçi, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, kurdelelerle süslediği danasını bağışlayarak destek oldu.
    • AA
    • 14.05.2020 - 16:55
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    Milli Dayanışma Kampanyası'na dana bağışladı

    Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanişment köyünde, çiftçilik yapmaya ve hayvan yetiştirmeye devam eden 81 yaşındaki Muhittin Oran, kırmızı ve beyaz kurdele bağladığı 1,5 yaşında ve 500 kilogram ağırlığındaki danasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

    "BU YARDIMI TÜM ÇİFTÇİLER ADINA YAPIYORUM"

    Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirten Oran, "Bir buçuk yıldır besleyip büyüttüğüm bu danayı yardım kampanyasına bağışlıyorum. Tüm çiftçilerimiz adına bu yardımı yapıyorum. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğümüz aracılığıyla bu kampanyaya destek oldum. İnşallah dayanışmayla daha güzel günlere ulaşacağız." diye konuştu.

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