Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Erol Mütercimler'in sözlerine tepki
Selçuk, Mütercimler'in imam hatip lisesi öğrencileri için kullandığı ifadelere, "Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." paylaşımıyla tepki gösterdi.
- AA
- 08.09.2020 - 19:51
Haber Global'de Saynur Tezel'in programına konuk olan Erol Mütercimler'in imam hatip okulları için kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.
Mütercimler'in “İmam hatipten mezun olmuş olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." sözlerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tepki gösterdi.Erol Mütercimler: İmam hatip mezunları sahtekar, cinsi sapık oluyor VİDEO
"ŞİDDETLE KUNUYORUZ"
Twitter hesabından, yaptığı bir paylaşımla açıklamalarda bulunan Selçuk, "İstisnasız tüm öğrencilerimizin yüksek insani değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi, insanlığa faydalı olmaları yolunda yönlendiriyoruz. Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.