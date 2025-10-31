Milli Emlak’tan yatırımlık müjde: Altın fiyatına arsa satılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok ilde arsa, arazi, tarla, bağ ve bahçe satışları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Satışa çıkarılan taşınmazlar, bazı bölgelerde uygun fiyatlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Kurum, tahmin edilen ihale bedeli 31.000 TL'den arsa satılacağını duyurdu.

KONYA’DA KELEPİR FİYATA ARSA FIRSATI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Konya’nın Seydişehir ilçesinde satışa çıkaracağı arsayla ilgili detayları duyurdu. Taşınmazın tahmin edilen ihale bedeli 31.000 TL olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyenler için teminat bedeli 7.750 TL olarak açıklandı.

İhale, 17 Kasım 2025 tarihinde saat 10.45’te gerçekleştirilecek.

SATIŞ BİLGİLERİ

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺31.000,00

Teminat Bedeli: ₺7.750,00

Uygun Yüzölçümü: 61,03 m²

İhale Tarihi: 17/11/2025

İhale Saati: 10:45

İhale Yeri: Konya / Seydişehir

İletişim Adresi: https://konya.csb.gov.tr/

Telefon / Dahili: (332) 224 56 00