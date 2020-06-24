Dolar
6.8577
0.1767%
Euro
7.7515
0.0141%
Altın
1770.14
0.0916%
Borsa
115530.28
0.1659%
G. Altın
390.242
0.2466%
Bitcoin
65707.49
-0.6232%
22ºC
İstanbul
Sağanak yağış 22 C

    Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Spor Müşavirliği'ne atandı

    Atama kararlarına göre, Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Müşavirliği'ne milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 10:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Spor Müşavirliği'ne atandı #1

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    RIZA KAYAALP SPOR MÜŞAVİRLİĞİ'NE ATANDI

    Yayınlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Müşavirliği'ne, olimpiyat ikincisi ve Dünya ile Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

    Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Spor Müşavirliği'ne atandı #2

    RIZA KAYAALP KİMDİR

    Grekoromen güreşte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 1989 yılında Yozgat'ın Kavurgalı köyünde, 10 Ekim'de dünyaya geldi.

    Kayaalp, ilkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Grekoromen Stil'de güreşe başladı.

    Görüş Bildir