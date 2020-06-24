Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Spor Müşavirliği'ne atandı

Atama kararlarına göre, Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Müşavirliği'ne milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

RIZA KAYAALP SPOR MÜŞAVİRLİĞİ'NE ATANDI

Yayınlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Müşavirliği'ne, olimpiyat ikincisi ve Dünya ile Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

RIZA KAYAALP KİMDİR

Grekoromen güreşte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 1989 yılında Yozgat'ın Kavurgalı köyünde, 10 Ekim'de dünyaya geldi.

Kayaalp, ilkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Grekoromen Stil'de güreşe başladı.