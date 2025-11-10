Milli maç ne zaman? Türkiye - Bulgaristan maçı tarihi, saati, kanalı… FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı başlıyor. A Milli Takım, bu hafta sahasında Bulgaristan ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar…