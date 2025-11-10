Milli maç ne zaman? Türkiye - Bulgaristan maçı tarihi, saati, kanalı…

- Türkiye, 15 Kasım 2025 Cumartesi saat 20:00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.
- Bu önemli maç, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.
- Karşılaşma, TV8 ve Exxen kanallarından canlı yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hedefi doğrultusunda kritik bir sınava çıkıyor.
Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından bu kez Bulgaristan karşısında sahne alacak.
Grup liderliği açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada milliler, ev sahibi avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.
Ligde haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından gözler milli maça çevrildi.
Futbolseverler, Türkiye - Bulgaristan mücadelesinin tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.
Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
15 KASIM
20:00 Türkiye - Bulgaristan
18 KASIM
22:45 İspanya - Türkiye