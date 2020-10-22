Milli Savunma Bakanlığı: Saros Körfezi’ndeki atış eğitiminde tüm hedefler vuruldu
MSB, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler tarafından gerçekleştirilen eğitim atışı ile ilgili açıklamada bulundu.
- İHA
- 22.10.2020 - 15:55
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde, Deniz Kuvvetleri tarafından atış eğitimi gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlık, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla icra edilen eğitimin başarılı geçtiğini belirtti.
"HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU"
Yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı: Saros Körfezi’ndeki atış eğitiminde tüm hedefler vuruldu