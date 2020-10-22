Haberler

İç Haber

Milli Savunma Bakanlığı: Saros Körfezi’ndeki atış eğitiminde tüm hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı: Saros Körfezi’ndeki atış eğitiminde tüm hedefler vuruldu

MSB, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler tarafından gerçekleştirilen eğitim atışı ile ilgili açıklamada bulundu.