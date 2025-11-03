Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kasım ayında 25.000 TL ek ödeme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım ayına özel kampanyalar birbiri ardına açıklanırken, Garanti BBVA’dan emeklilere büyük bir müjde geldi.

Banka, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden vatandaşlara 25.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Garanti BBVA’nın güncellediği bu kampanya, 1 - 30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Banka, milyonlarca emekliyi ilgilendiren duyurusunda, promosyon ödemelerinin maaş miktarına göre değişeceğini belirtti.

İşte promosyon tutarları ve detaylar:

EMEKLİYE 25.000 TL PROMOSYON

Yeni kampanyayla birlikte emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma sözü verdiklerinde 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.

Ayrıca Bonus Kart veya Paracard’la yapılacak 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL’ye varan ek bonus elde etme şansı bulunuyor.

Garanti BBVA ayrıca emeklilere özel olarak havale, EFT ve FAST işlemlerini tamamen ücretsiz hale getirdi. 08.30 – 16.00 saatleri arasında yapılan para transferlerinde herhangi bir işlem ücreti alınmayacak.

Kasım ayı boyunca devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, maaşlarını Garanti BBVA’ya taşıyarak anında başvuru yapabiliyor.