Daha fazla para kazanmak adına yolcuları balık istifi gibi minibüse tıkan şoförler, hem koronaya hem de kazaya davetiye çıkarıyor.

Koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşıyan minibüsler, cezalara rağmen kurallara uymamaya devam ediyor...

İstanbul Küçükçekmece'de Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan minibüsler, koronavirüs ile mücadelenin en önemli adımı olan 'sosyal mesafe' ve 'kapasite azaltma' kurallarını hiçe sayıyor.

Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde vatandaşların, yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması da, tehlikeli görüntülere sahne oldu.

Çevre sakinleri ise salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.

Minibüslerde korona tedbirlerine uyulmuyor ViDEO

KAZAYA DA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı. Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü. Trafik yoğunluğunda birbirleriyle yarışırcasına ters yönden gidip, kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri, karşıdan gelen bir halk otobüsüyle kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

CEZA KESİLECEĞİNİ SANIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİ

Kuralları ihlal ettiği sırada görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri ise, kendilerine ceza kesileceğini sanarak, güzergahlarının dışına çıktı. Ayrıca bir şoför, koronavirüs salgınına rağmen neden bu kadar fazla yolcu aldığı sorularını yanıtsız bırakırken, minibüslerden birinin trafiğe plakasız çıkması da dikkat çekti.





































