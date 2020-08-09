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    MSB: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 09.08.2020 - 23:29
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 23:29
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    MSB: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

    "3 PKK'LI TERÖRİST HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    Operasyona ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

    MSB: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi VİDEO


    MSB: 3 PKK lı etkisiz hale getirildi #1

    MSB: 3 PKK lı etkisiz hale getirildi #2

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