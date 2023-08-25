MSB açıkladı! Zeytin Dalı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele başarıyla sürüyor...
Kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla eli kanlı teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden iyi haberi duyurdu.
2 PKK'lı terörist öldürüldü
Zeytin Dalı Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist, kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.