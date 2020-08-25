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    MSB: Doğu Akdeniz’deki tatbikatta geçiş eğitimleri icra edilmiştir

    Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla, İtalyan unsurları ile geçiş eğitimleri icra edildiğini duyurdu.
    • AA
    • 25.08.2020 - 16:11
    • Güncelleme : 25.08.2020 - 16:11
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    MSB: Doğu Akdeniz’deki tatbikatta geçiş eğitimleri icra edilmiştir

    Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'deki tatbikatı devam ediyor.

    Milli Savunama Bakanlığı, konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, geçiş eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

    "BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE KOORDİNASYON"

    Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    MSB: Doğu Akdeniz’deki tatbikatta geçiş eğitimleri icra edilmiştir #1

    MSB: Doğu Akdeniz’deki tatbikatta geçiş eğitimleri icra edilmiştir #2

    MSB: Doğu Akdeniz’deki tatbikatta geçiş eğitimleri icra edilmiştir #3

    MSB: Doğu Akdeniz’deki tatbikatta geçiş eğitimleri icra edilmiştir #4

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