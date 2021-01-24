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    MSB, dolunay manzaralı F-16 görüntüsü paylaştı

    Gece uçuşu yapan bir F-16 uçağının Sniper Pod'una takılan eşsiz dolunay görüntüsü, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 14:50
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    MSB, dolunay manzaralı F-16 görüntüsü paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı, kara, hava ve deniz faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

    Bakanlığın Twitter hesabından, gece uçuşu sırasında yakalanan bir görüntü paylaşıldı.

    Hava Kuvvetleri pilotlarının yakaladığı belirtilen görüntülerde eşsiz dolunay manzarası, uçak eşliğinde kameraya yansıdı.

    SNİPER POD'DAN DOLUNAY GÖRÜNTÜSÜ

    Tuz Gölü civarında yapılan gece uçusunda F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıdığı belirtilen görüntüler, oldukça beğeni topladı.

    MSB, dolunay manzaralı F-16 görüntüsü paylaştı VİDEO

    MSB, dolunay manzaralı F-16 görüntüsü paylaştı #1

    "KAHRAMAN PİLOTLARDAN, UNUTULMAYACAK BİR GÖRÜNTÜ"

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü.

    Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı."

    MSB, dolunay manzaralı F-16 görüntüsü paylaştı #2

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