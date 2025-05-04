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MSB duyurdu: Pençe Operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

MSB duyurdu: Pençe Operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde mayın/EYP’ye basarak yaralanan İs. Uzm. Çvş. Önder Özen'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.