MSB duyurdu: Pençe Operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

İHA
Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinden şehit haberi geldi.
"KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Önder Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs’ta şehit olmuştur."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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