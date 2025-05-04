MSB duyurdu: Pençe Operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu
İHA

Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinden şehit haberi geldi.

"KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Önder Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs’ta şehit olmuştur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar