MSB işçi alımı kura çekimi 2025: İşçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı kapsamında 3.097 kişilik işçi alımı ilanını yayımlamasının ardından gözler kura sürecine çevrildi.

Başvurularını tamamlayan binlerce aday, kura çekiminin yapılacağı tarih ve sonuçların ne zaman açıklanacağı sorularına yanıt arıyor.

MSB tarafından gerçekleştirilecek kura ile alım süreci şeffaf bir şekilde yürütülecek. Adaylar, başvurdukları pozisyonlara göre belirlenecek kura takvimini ve sonuç duyurularını, bakanlığın resmi kanalları ile İŞKUR üzerinden takip edecek.

Peki, 2025 MSB işçi alımı kura çekimleri ne zaman yapılacak?

MSB 2025 İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı için duyurduğu 3.097 kişilik işçi alımında kura çekimi tarihi netleşti. Adayların merakla beklediği kura süreci, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’da Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı binasında, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları, adayların T.C. kimlik numaraları ile online sistem üzerinden sorgulanabilecek. Kura sonrasında ise süreç, sırasıyla belge teslimi, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolleriyle devam edecek.

HANGİ MESLEKLERDEN ALIM YAPILACAK?

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.