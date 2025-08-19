MSB, sürekli işçi alımı kura sonuçlarını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı için yapılacak 3 bin 97 sürekli işçi alımına ilişkin kura sonuçlarını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrıntılı bilgilere personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

İşçi alımı için hazırlanan ilan daha önce İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayımlanmış, başvurular 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi ise 14 Ağustos’ta noter huzurunda gerçekleştirilmişti.

BAŞVURULARLA İLGİLİ DĞER AYRINTILAR

MSB’den yapılan açıklamaya göre, kurada adı çıkan adaylar ile sınava tabi unvanlara başvuranların, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi amacıyla belge kontrolü yapılacak. Bu kontrole ilişkin yer ve tarih bilgisi ayrıca ilan edilecek.

Adaylar, tüm ayrıntıları ve güncel duyuruları Bakanlığın resmi internet adresinden takip edebilecek.