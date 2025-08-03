MSB: Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı tamamlandı

Bölgesel istikrarın teminatı haline gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve müttefik ülkelerle gerçekleştirdiği ortak tatbikatlarla uluslararası alandaki etkinliğini ve caydırıcılığını pekiştirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımları ve askeri eğitim kabiliyetleriyle öne çıkan kara, deniz ve hava unsurları bu kez Pakistan ile birlikte yürütülen Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı’nda başarıyla görev aldı.

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı da, 27 Temmuz-2 Ağustos'ta Karaçi'de gerçekleşen İkili Amfibi Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Denizde güven, karada dayanışma. Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı, Karaçi'de başarıyla tamamlandı. Amfibi harekat kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik yapılan tatbikat kapsamında; deniz unsurları arasında koordinasyon, müşterek çalışma yeteneği ve görev paylaşımı yüksek düzeyde sergilendi."