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AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayınladı.

Atatürk'ün sözlerine yer verildi

Mesajda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine yer vererek, şu ifadeler kullanıldı:

‘Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır’ diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz