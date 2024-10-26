MSB'den Denizli'deki yangınla mücadeleye destek: Bir helikopter daha görevlendirildi

AA
Ülkemiz, Denizli'deki orman yangını ile mücadele ediyor.
Denizli'nin Tavas ilçesinde dün orman yangını meydana geldi.
Yangın söndürme çalışmaları sürerken bir destek de Milli Savunma Bakanlığı' dan (MSB) geldi.
"1 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim'de meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 1 helikopter görevlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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