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MSB'den Denizli'deki yangınla mücadeleye destek: Bir helikopter daha görevlendirildi

MSB'den Denizli'deki yangınla mücadeleye destek: Bir helikopter daha görevlendirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından görevlendirilen 1 helikopter , yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayacak.