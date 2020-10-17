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    MSB'den, 'Fatih' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığınca "Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz" açıklaması yapıldı.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 17:10
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    MSB'den, 'Fatih' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden Fatih sondaj gemisine ilişkin paylaşım yaptı.

    "SELAM OLSUN KARADENİZİN FATİH'İNE"

    Bakanlığın 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Selam olsun Karadeniz’in Fatihi’ne. Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun" denildi.

    Paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları da yer aldı.

    MSB den, Fatih paylaşımı #1

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