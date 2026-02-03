MTV 2. taksit ödeme tarihleri 2026: Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman başlayacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca araç sahibinin her yıl iki taksit halinde ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2026 yılı ikinci dönem ödeme süreci merak ediliyor.

Ocak ayındaki ilk taksit dönemini geride bırakan mükellefler, şimdi gözlerini Temmuz ayındaki ikinci taksit tarihlerine çevirdi.

Peki, 2026 MTV ikinci taksit ödemeleri ne zaman? Son ödeme tarihi geçirilirse ne olur?

İşte MTV taksit ödemelerine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

2026 MTV 2. TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki eşit taksitte tahsil edilmektedir. 2026 yılı için belirlenen tarihler şu şekildedir:

Ödeme Başlangıç Tarihi: 1 Temmuz 2026

Son Ödeme Tarihi: 31 Temmuz 2026

Ödemelerin 31 Temmuz mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde ise saat 23:59'a kadar işlem yapılabilmektedir.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Gelişen dijital altyapı sayesinde MTV ödemeleri artık vergi dairelerine gitmeden dakikalar içinde yapılabiliyor. Kullanabileceğiniz yöntemler:

İnteraktif Vergi Dairesi: gib.gov.tr adresi üzerinden "Hızlı Ödeme" seçeneğiyle şifresiz, sadece plaka ve T.C. kimlik numarası ile ödeme yapabilirsiniz.

Mobil Bankacılık: Anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarındaki "Ödemeler”, "Vergi" menüsünden borcunuzu görüntüleyip ödeyebilirsiniz.

e-Devlet Kapısı: "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme" hizmetini kullanarak güvenli bir şekilde işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Vergi Daireleri ve PTT: Nakit ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, tüm vergi dairesi veznelerinden veya PTT şubelerinden işlem yapabilir.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Belirlenen süre içerisinde ödenmeyen MTV taksitleri için her ay belirlenen oranlarda gecikme zammı uygulanır. Ayrıca borcu bulunan araç sahiplerini bekleyen diğer kısıtlamalar şunlardır:

Vergi borcu bulunan araçların fenni muayeneleri yapılmaz.

Borcu olan araçların noter üzerinden satış veya devir işlemleri gerçekleştirilemez.

Aracın yurt dışına çıkışına izin verilmez.