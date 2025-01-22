Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Muğla açıklarında hareketli anlar yaşandı..

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Fethiye kıyı şeridinde yüksek süratli şüpheli bir fiber karinalı lastik bot tespit edildi.

Bölgeye acil olarak 6 Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK BOTUNUN ÜSTÜNE SÜRDÜ

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Unsurları ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot takip edildi.

Takip esnasında insan kaçakçıları lastik botu Sahil Güvenlik botunun üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

2 KAÇAKÇI VE 59 GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan takip neticesinde kara üzerine bırakılan 39 düzensiz göçmen ve beraberinde 20 çocuk ile denize atlayarak kaçmaya çalışan 1 ve fiber karinalı lastik bot içerisinden 1 olmak üzere toplam 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.