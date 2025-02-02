Muğla Akyaka'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

İHA
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da yazdan kalma bir gün kaydedildi.
Akyaka'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ
Sahilde adeta insan seli oluşurken, oturacak yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
Çocuklar kumlarla oynayarak keyifli vakit geçirirken, yetişkinler ise güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı.
Öte yandan sıcak havayı değerlendiren birçok kişi, sahil boyunca yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini sürdü.
İŞLETMELERDE YOĞUNLUK
Kadın Azmağı'nda tekne turları düzenleyen işletmeler de yoğunluk yaşadı.
Tekneler yavaş yavaş hareketlenirken, sezonun erken başlamasının işletmecileri sevindirdiği gözlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış