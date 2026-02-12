Muğla Bodrum ve Milas'ta okullara sağanak yağış tatili

- Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, şiddetli yağmur ve fırtına beklentisi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
- Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan uyarılar sonrası, Bodrum ve Milas'ta su baskınlarına karşı önlemler alındı.
- Karar, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Kaymakamlığının resmi duyurularıyla açıklandı.
Muğla, şiddetli sağanağın etkisi altına giriyor..
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Uyarı sonucu her yağış sonrası su baskınlarının yaşandığı Bodrum ve Milas ilçelerinde önlem alındı.
OKULLAR BİR GÜN TATİL EDİLDİ
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12.02.2026 Perşembe günü ilçemizde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Bu kapsamda; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, ilçemiz genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarımızda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
MİLAS’TA DA OKULLAR TATİL
Etkili olması beklenen yağış nedeniyle Milas Kaymakamlığının resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, ilçemiz genelinde etkili olması beklenen yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risk ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla; ilçemiz genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumları dâhil) eğitim-öğretime 12/02/2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.