Muğla Bodrum ve Milas'ta okullara sağanak yağış tatili

Muğla, şiddetli sağanağın etkisi altına giriyor..

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Uyarı sonucu her yağış sonrası su baskınlarının yaşandığı Bodrum ve Milas ilçelerinde önlem alındı.

OKULLAR BİR GÜN TATİL EDİLDİ

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12.02.2026 Perşembe günü ilçemizde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Bu kapsamda; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, ilçemiz genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarımızda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

MİLAS’TA DA OKULLAR TATİL

Etkili olması beklenen yağış nedeniyle Milas Kaymakamlığının resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: