Muğla Bodrum'da sıcak havayı gören sahile akın etti

Yurt genelinde sıcaklıkların artmasıyla bahar yüzünü gösterdi..

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 19 dereceye yükseldi.

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahilinde yoğunluk oluşturdu.

DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Bazı turistler güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise deniz keyfi yaşadı.

KRUVAZİYER GEMİSİYLE TURİST GELDİ

Öte yandan, kente kruvaziyerle 274 turist geldi..

ABD uyruklu turistler, tarihi noktaları ziyaret etti, çarşıda alışveriş yaptı.