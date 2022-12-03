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    Muğla merkezli üç ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

    Muğla’da göçmen kaçakçılığı suçları ile mücadele dahilinde yapılan eş zamanlı operasyonla 3 ilde 4 kişi yakalandı. Üç göçmen kaçakçısı tutuklanırken, biri adli kontrol şartı ile salındı.
    • 03.12.2022 - 00:00
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    Muğla merkezli üç ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

    Muğla'da Marmaris KOM Büro Amirliği ekipleri uzun süredir takip ettikleri yasa dışı yollar ile yurtdışına insan kaçırdıklarını tespit ettikleri, göçmen kaçakçılarını yaptıkları eş zamanlı operasyon ile yakaladı.

    Adreslere eş zamanlı operasyon

    İHA'nın haberine göre, Marmaris Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele ekipleri Aydın ve Adana Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin desteği ve işbirliği ile umut tacirlerini adreslerinde bularak gözaltına aldı.

    Muğla merkezli üç ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı #1

    4 gözaltı

    Muğla KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından Marmaris’te göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik olarak yapılan dosya çerçevesinde Adana, Aydın ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan A. K , D. S ve O. E isimli 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Marmaris’te gözaltına alınan Y. Ç isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Muğla merkezli üç ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı #2


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