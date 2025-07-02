Muğla Milas'ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde Kazıklı Mahallesi’nde bulunan trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

ALEVLER RÜZGARLA BÜYÜDÜ

İhbar üzerine olay yerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisi ile alevler geniş alana yayıldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bölgede etkili olan aşırı rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.