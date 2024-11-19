Muğla'da 15 uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
İHA

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Muğla genelinde yapılan narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu tacirlerine yönelik 15 ayrı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda; 50,3 gram skunk maddesi, 3 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 14 gram metamfetamin maddesi, 105 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

12 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 13 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editor