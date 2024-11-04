Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı: 1 gözaltı

İHA
Muğla Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen ile beraberinde 15 çocuk yakalandı.
1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI GÖZALTINA ALINDI
Bot içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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