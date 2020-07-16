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- Muğla'da 37 göçmen kurtarıldı
Muğla'da 37 göçmen kurtarıldı
Marmaris'te, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
- AA
- 16.07.2020 - 18:50
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yeşilova Körfezi açıklarında,Yunanistan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği can salı içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
37 KİŞİ KURTARILDI
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.