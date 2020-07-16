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    Muğla'da 37 göçmen kurtarıldı

    Marmaris'te, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
    • AA
    • 16.07.2020 - 18:50
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    Muğla'da 37 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yeşilova Körfezi açıklarında,Yunanistan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği can salı içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

    37 KİŞİ KURTARILDI

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

    Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Muğla'da 37 göçmen kurtarıldı #1

    Muğla'da 37 göçmen kurtarıldı #2

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