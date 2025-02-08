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Muğla'da aracın çarptığı köpek tampona sıkıştı

Muğla'da aracın çarptığı köpek tampona sıkıştı Fethiye-Antalya karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön tamponuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.