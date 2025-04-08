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Muğla'da bayram tatili denetimlerinde 780 araç trafikten men edildi

Muğla'da bayram tatili denetimlerinde 780 araç trafikten men edildi Muğla’da bayram tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 42 kişi gözaltına alındı, 780 araç trafikten men edildi. Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.