Muğla'da bir bisiklet tamirhanesinde yangın paniği

Muğla'da Ünal Toksöz Caddesi üzerinde bulunan bir bisiklet tamirhanesinde saat 23.30 sıralarında Y.K.'ya ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE DÜKKANLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İş yerinden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.