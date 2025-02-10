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AA

Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde, deniz suyu yaklaşık 5 metreye kadar çekildi.

Marmaris'te yaşanan deniz çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu.

Ayrıca Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü.

DENİZ ÇEKİLMESİ SONRASI UZMAN İSİMDEN AÇIKLAMA

Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son günlerde bölgede görülen deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

"DEPREMLERLE İLİŞKİLİ GÖZÜKMEMEKTEDİR"

Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olay olduğunu vurgulayan Özçelik, şöyle dedi: