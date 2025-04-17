Muğla'da elbise dolabında Hint keneviri yetiştiren öğretmen yakalandı

DHA

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Bodrum Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılağaç Mahallesi’nde, sınıf öğretmeni B.C.'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

EVİNDEKİ ELBİSE DOLABINDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, şüphelinin evindeki elbise dolabında, özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Aramalarda 9 kök Hint keneviri, uyuşturucu öğütme aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 8 litre zirai ilaç ve gübre ile uyuşturucu yetiştirmede kullanılan aparatlar ele geçirildi.

GÖZALTINDA

B.C., jandarma tarafından gözaltına alındı.