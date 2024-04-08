Muğla'da feci kaza: 7 yaralı Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

İHA

Muğla'nın Milas ilçesi Yatağan Bulvarı üzerinde görgü tanıklarının ifadelerine göre Yatağan istikametine seyir halinde olan Z.K. idaresindeki 48 ABC 765 plakalı otomobil, Kıyılama Mevkiinden ana yola çıkan A.Ö. idaresindeki 48 AKZ 695 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaralı 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Trafik polisi ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)