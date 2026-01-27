Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

- Muğla'da hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
- Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
- Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde seyreden H.O. idaresindeki hafif ticari araç, Gümbet kavşağını geçtikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ergin D.'ye çarptı.
Kazada yaralanan yayanın yardımına vatandaşlar koştu.
KAZA ANI KAMERADA
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.