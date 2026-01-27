Abone ol: Google News

Muğla'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Muğla'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yayanın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 23:44
  • Muğla'da hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
  • Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
  • Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde seyreden H.O. idaresindeki hafif ticari araç, Gümbet kavşağını geçtikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ergin D.'ye çarptı.

Kazada yaralanan yayanın yardımına vatandaşlar koştu.

KAZA ANI KAMERADA

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

