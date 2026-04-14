Muğla'da kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

Muğla'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'nde süratli şekilde seyreden Çağlar Taşin idaresindeki motosiklet, virajda kontrolden çıktı.
Yol kenarına savrulan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı.
Motosiklet sürücüsü Taşin, otomobil ile yol kenarındaki demir çit arasına sıkıştı.
Bir süre sonra bölgeden geçen vatandaşlar kazayı fark edip ihbarda bulundu.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.
Taşin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)