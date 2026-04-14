2016'dan beri görülmedi! Türkiye'ye geri sayım: "Süper El Nino" geliyor

Türkiye, bu sene güzel yağış alarak barajlarını doldurdu.

Mevsimsel yağışlar üst üste devam etti ve 81 ilde su kaynakları istenilen seviyelere geldi.

Şimdi ise yağış dönemi bitiyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde etkili olan yağışlı periyodun kapandığını ve ülkenin hızla sıcak, kurak bir döneme geçiş yaptığını duyurdu.

Yaz aylarında yağışların normallerin çok altında kalacağını belirten Şen, "Süper El Nino" ile yaşanacağını öngörüyor.

Süper El Nino etkisinin, küresel iklim dengelerini altüst ederek Türkiye’de de ciddi bir kuraklık riskini beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Şen, "Bundan önce 1997-98 senesinde Süper El Nino yaşadık, ki deniz yüzey sıcaklığı o bölgede +3 dereceye kadar çıkmıştı. Bundan sonraki Süper El Nino 2016 yılındaydı, biraz daha hafifti ama 1,5 derece civarında deniz yüzey sıcaklığı o bölgede artmıştı. Bu sene de tahminler onu gösteriyor. Süper El Nino olma ihtimali var" dedi.

SÜPER EL NİNO NEDİR

Normal şartlarda El Niño, okyanus yüzey sıcaklıklarının belirli bir seviyede artmasıyla ortaya çıkar.

Ancak “süper” olarak adlandırılan durumlarda bu ısınma olağan değerlerin çok üzerine çıkar ve yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte hissedilen sonuçlar doğurur.

Rüzgar sistemleri zayıflar, sıcak su doğuya doğru yayılır ve bu durum dünya genelinde hava olaylarının düzenini değiştirir.

Sonuç olarak bazı bölgelerde yoğun yağış ve sel felaketleri yaşanırken, bazı bölgelerde ise uzun süreli kuraklık ve aşırı sıcaklar görülebilir.