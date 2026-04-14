Motorin indirimi pompaya yansıdı: İşte 14 Nisan Salı akaryakıt fiyatları

Brent Petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yansıdı.

Türkiye genelinde gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında dikkat çekici bir indirim yapıldı.

Litre başına 4 lira 35 kuruşluk düşüş sonrası araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG’deki güncel pompa fiyatlarını araştırmaya başladı.

Peki, 14 Nisan Salı akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 72.26 TL

LPG: 34.99 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.62 TL

Motorin: 73.38 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.90 TL

Motorin: 73.66 TL

LPG: 34.79 TL

Fiyatlar bölgelere göre değişiklik gösterebilir.