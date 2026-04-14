LGS son başvuru tarihi 2026: Başvurular bitti mi, uzatıldı mı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi için başvuru sürecine dair yeni bir açıklama yapıldı.

Daha önce sona ermesi planlanan başvuru takvimi, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla uzatıldı.

Başvurularını tamamlayan adaylar için gözler artık sınav tarihine ve giriş belgelerinin açıklanacağı takvime çevrildi.

Başvurularını yapamayanlar ise son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, LGS son başvuru tarihi ne zaman? Sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, merkezi sınava katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 15 Nisan saat 23.59’a kadar e-Okul üzerinden gerçekleştirebilecek.

2026 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Bakanlığın yayımladığı programa göre, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı merkezi sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Sınav iki oturum halinde uygulanacak. İlk oturum saat 09.30’da başlayacak ve sözel bölüm sorularını kapsayacak. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayarak sayısal testlerle devam edecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınava girecek adayların sınav merkezleri ve salon bilgilerini içeren fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.

Belgeler, e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek.