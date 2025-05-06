Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

İHA

Muğla Ortaca’da kasten öldürme ve diğer suçlardan 19 yıl 8 ay 7 gün, Fethiye’de çocukları fuhuşa teşvik ve insan ticareti suçundan 15 yıl 6 ay, Fethiye’de hırsızlık suçundan 12 yıl 48 ay hapis cezası ile aranan şahıs Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Kasten Öldürme suçundan 15 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğünce ve Fethiye’de yalan tanıklık, vergi usul kanununa muhalefet ve tehdit suçlarından 13 yıl 5 ay hapis cezası ile araması bulunan şüpheli Fethiye’de yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.