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Muğla'da kürek sörfü yaparken suya düştü: 4 gündür kayıp

Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden kayıp olan Turgay Tarakçı için 4'üncü günde arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DHA DHA
28.07.2025 18:40
Muğla'da kürek sörfü yaparken suya düştü: 4 gündür kayıp

Muğla'da 25 Temmuz'da akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyunda meydana gelen olayda Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce Semih Turan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Turgay Tarakçı için ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.

Yaşanan kaza öncesi ikilinin kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

HELİKOPTER DESTEĞİ DE SAĞLANDI

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı'yı arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına bir helikopterle de havadan destek veriliyor.

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