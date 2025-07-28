Muğla'da kürek sörfü yaparken suya düştü: 4 gündür kayıp Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden kayıp olan Turgay Tarakçı için 4'üncü günde arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.