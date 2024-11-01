Muğla'da metruk binada yangın

İHA

Yürekleri ağza getiren yangın, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Kullanılmayan metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri metruk binadaki yangını söndürürken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi sürüyor.